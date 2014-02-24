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В Москве найдено тело восьмиклассницы

21 февраля 2017, вторник, 09:15 – ИА СОЧИ-24


В одной из квартир на Бибиревской улице обнаружена мертвой восьмиклассница. Признаков насильственной смерти на теле не зафиксировано. Девочка могла скончаться вследствие острой сердечно-сосудистой недостаточности, передает Life.ru. Также рассматривается версия самоубийства: рядом с трупом найдены две колбы с неустановленными таблетками и записка.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Украина по привычке поглумилась над смертью Чуркина

Киев оскорбил память постоянного представителя России в ООН Виталия Чуркина. Украинские политики и общественные деятели радуются смерти россиянина, оставляя глумливые комментарии в соцсетях...»

сегодня, 08:44
Стрелявший в инструктора юный москвич упал под поезд

В московском стрелковом клубе подросток ранил инструктора из пистолета и скрылся. Позже тело юноши было обнаружено на железнодорожной станции...»

сегодня, 08:16
На северо-востоке Москвы пенсионер напал с ножом на сыновей

В столице 67-летний мужчина в ходе конфликта напал с ножом на своих сыновей..»

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Роберту Мугабе 21 февраля исполняется 93 года. 37 из них он руководит африканским государством Зимбабве. Как утверждает любимая супруга президента, зимбабвийцы Мугабе любят – и изберут на новый срок даже его труп. Кто составляет конкуренцию старейшему диктатору по срокам правления и принуждению к любви граждан страны, выясняли Dni.Ru...»

вчера, 22:29
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Ушел из жизни один из ярчайших дипломатов – представитель России при ООН Виталий Чуркин. Он скончался в Нью-Йорке, на своем рабочем месте за день до 65-летия. Dni.Ru собрали самые эмоциональные высказывания Виталия Ивановича, которые запомнились не только мировым политикам, но и простым людям...»

вчера, 22:13
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Не так давно понятия "разорился" или "обанкротился" по отношению к конкретному человеку применяли разве что в бытовом обиходе, в российской юридической практике банкротом могла стать только организация – то есть юридическое лицо. Осенью 2016 года вступил в силу закон, позволяющий признавать финансово несостоятельными физлиц. Кого могут посчитать банкротом и нужно ли этого бояться, разбирались Dni.Ru...»

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