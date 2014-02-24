В Москве найдено тело восьмиклассницы



Самые жестокие правители сегодня, 08:00 Роберту Мугабе 21 февраля исполняется 93 года. 37 из них он руководит африканским государством Зимбабве. Как утверждает любимая супруга президента, зимбабвийцы Мугабе любят – и изберут на новый срок даже его труп. Кто составляет конкуренцию старейшему диктатору по срокам правления и принуждению к любви граждан страны, выясняли Dni.Ru...»

Яркие высказывания Виталия Чуркина вчера, 22:29 Ушел из жизни один из ярчайших дипломатов – представитель России при ООН Виталий Чуркин. Он скончался в Нью-Йорке, на своем рабочем месте за день до 65-летия. Dni.Ru собрали самые эмоциональные высказывания Виталия Ивановича, которые запомнились не только мировым политикам, но и простым людям...»

Что нужно знать о банкротстве физлиц вчера, 22:13 Не так давно понятия "разорился" или "обанкротился" по отношению к конкретному человеку применяли разве что в бытовом обиходе, в российской юридической практике банкротом могла стать только организация – то есть юридическое лицо. Осенью 2016 года вступил в силу закон, позволяющий признавать финансово несостоятельными физлиц. Кого могут посчитать банкротом и нужно ли этого бояться, разбирались Dni.Ru...»

Первый месяц Трампа: война или мир вчера, 22:01 Первый месяц нахождения у власти президента США Дональда Трампа прошел под знаком запретов и скандалов. Новый глава Белого дома пока не показал себя мудрым правителем, но зато успел рассориться с журналистами и настроить против себя часть населения страны...»