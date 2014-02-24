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В Москве налетчик с револьвером грабил офисы микрозаймов

11 марта 2017, суббота, 17:14 – ИА СОЧИ-24


В столице задержан налетчик, совершивший серию нападений на организации по выдаче микрозаймов. Подозреваемый врывался в офисы и, угрожая револьвером, забирал деньги, после чего скрывался, передает "Интерфакс".По данным правоохранителей, мужчина, который оказался уроженцем ближнего зарубежья, ограбил девять организаций. По предварительным данным, сумма ущерба составила около 500 тысяч рублей.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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С жителя снесенного дома требуют 200 тысяч за электричество

С москвича через суд взыскали задолженность по коммунальным услугам по трехэтажке, которую снесли в 2001 году. О долгах за электроэнергию мужчина узнал, когда на его телефон стали приходить сообщения о списании денег...»

сегодня, 18:00
Имя убийцы Моторолы раскрыл киевский диверсант

Покушение на командира батальона "Спарта" Арсения Павлова, известного под позывным Моторола, организовал начальник разведки 8-го полка сил специальных операций ВС Украины майор Балов. Об этом стало известно в ходе допроса украинских военнослужащих, задержанных на территории самопровозглашенной Луганской народной республики...»

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В Москве налетчик с револьвером грабил офисы микрозаймов

В столице задержан налетчик, совершивший серию нападений на организации по выдаче микрозаймов..»

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сегодня, 16:15
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