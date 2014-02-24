В Москве нашли тело мужчины с проломленным черепом
31 марта 2017, пятница, 12:28 – СОЧИ-24
На юго-востоке столицы найден мертвым молодой мужчина. Тело с проломленным черепом обнаружили у одного из домов на Волгоградском проспекте, передает агентство "Москва".На вид погибшему 25-30 лет, его личность устанавливается. Труп отправлен на исследование.
Подрыв в Мариуполе джипа с полковником Службы безопасности Украины (СБУ) Александром Хараберюшем будет использован киевским режимом против народных республик Донбасса. Об этом заявил российский политолог Армен Гаспарян...»
В России фитнес-центры стремительно пустеют, теряя значительную часть клиентов и, соответственно, прибыли. По мнению экспертов, дело вовсе не в том, что люди охладели к спорту, просто тренды здорового образа жизни сильно изменились...»
Принято считать, что идеальный партнер для брака – тот, с кем максимальна сексуальная совместимость. Однако последние исследования показали, что качество интимной близости играет не самую главную роль...»
Подрыв в Мариуполе джипа с полковником Службы безопасности Украины (СБУ) Александром Хараберюшем будет использован киевским режимом против народных республик Донбасса. Об этом заявил российский политолог Армен Гаспарян...»
В России фитнес-центры стремительно пустеют, теряя значительную часть клиентов и, соответственно, прибыли. По мнению экспертов, дело вовсе не в том, что люди охладели к спорту, просто тренды здорового образа жизни сильно изменились...»
Принято считать, что идеальный партнер для брака – тот, с кем максимальна сексуальная совместимость. Однако последние исследования показали, что качество интимной близости играет не самую главную роль...»