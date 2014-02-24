В Москве нигериец держал подругу в сексуальном рабстве



Яценюк радикально сменил имидж вчера, 22:14 Бывший глава кабинета министров Украины Арсений Яценюк сильно изменился внешне. Он отрастил бороду и усы...»

Порошенко в Мюнхене пожаловался на "злобного" Путина вчера, 21:44 Президент Украины Петр Порошенко выступил с речью в ходе дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности. Политик, постепенно превращающий Донбасс в руины, вновь набросился с беспочвенными обвинениями на российского лидера Владимира Путина...»

Киев поймали на "крымских галлюцинациях" вчера, 21:13 Вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский объяснил заявления Киева об украинском вещании на полуострове звуковыми галлюцинациями. При этом он посоветовал главе министерства информационной политики Украины Юрию Стецю молиться...»

В Москве произошла массовая драка вчера, 20:59 В правоохранительные органы столицы поступило сообщение о массовой драке в Москве..»



Депутаты снова задержались для обсуждения важных законов вчера, 20:30 Госдума России заседала в пятницу, 17 февраля дольше обычного: депутаты обсуждали важные законопроекты. Правда, некоторые народные избранники вновь затеяли полемику о слишком долгих пленарных заседаниях палаты...»

"Голые" фото беглянки Максаковой шокировали россиян вчера, 20:29 Пользователи социальных сетей опубликовали откровенные снимки молодой Марии Максаковой. На одной из фотографий будущий депутат Госдумы танцует практически голышом...»

Черепаха обогнала зайца в состязании на скорость вчера, 20:00 В прямом эфире в социальной сети Facebook показали гонку, участниками которой стали черепаха и заяц. За соревнованиями следили порядка трех миллионов человек...»

Госдума поможет отраслевым вузам вчера, 19:16 Госдума обратилась к правительству с предложением рассмотреть вопрос об увеличении финансирования отраслевых вузов. Сейчас на работу таких учебных заведений выделяется средств меньше, чем на вузы Министерства образования...»