В Москве ограбили физрука на Land Cruiser

В столице ограбили учителя физкультуры. Инцидент произошел на Строгинском бульваре. Как рассказал пострадавший, кражу совершили из его внедорожника Land Cruiser. Неизвестные разбили стекло автомобиля и похитили четыре тысячи рублей, передает Life.ru. Правоохранители уже задержали подозреваемого. Его допрашивают оперативники.
Стражи порядка опубликовали информацию о самых криминальных местах столицы. Примечательно, что район Гольяново у станции метро Черкизовская, считающийся одним из самых опасных, не попал даже в тройку лидеров...»
Украинский журналист Юрий Бутусов в интервью 24 каналу пролил свет на то, чем президент страны Петр Порошенко занимается по ночам. По словам Бутусова, лидер украинского государства в темное время суток увлечен чтением "мучительных" постов в Facebook...»
Стражи порядка опубликовали информацию о самых криминальных местах столицы. Примечательно, что район Гольяново у станции метро Черкизовская, считающийся одним из самых опасных, не попал даже в тройку лидеров...»
Украинский журналист Юрий Бутусов в интервью 24 каналу пролил свет на то, чем президент страны Петр Порошенко занимается по ночам. По словам Бутусова, лидер украинского государства в темное время суток увлечен чтением "мучительных" постов в Facebook...»