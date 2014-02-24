В Москве подросток упал с башенного крана во время селфи
24 марта 2017, пятница, 13:01 – ИА СОЧИ-24
На юге столицы 16-летний юноша сорвался с башенного крана. От полученных при падении травм подросток погиб. Инцидент произошел на Балаклавском проспекте, передает Life.ru. По предварительным данным, на кран юноша залез, чтобы сделать селфи. Перед трагедией он выложил в соцсеть фотографию, сделанную за несколько минут до смерти. Также известно, что подросток интересовался паркуром.
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