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В Москве похолодает до минус 9

25 марта 2017, суббота, 18:44 – СОЧИ-24


В ночь на 29 марта в столице похолодает до минус 9 градусов. Как сообщили в Гидрометцентре России, в последующие дни по ночам ожидается до минус 3 – минус 8 градусов. При этом дневные температуры составят от минус 1 до плюс 3 градусов, передает ТАСС.По ночам ожидается снег, утром – гололедица. В связи с этим водителям рекомендуют не торопиться с заменой зимней резины на летнюю.Средняя суточная температура постепенно вернется к примерным значениям климатической нормы в середине следующей недели.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин сообщил, что Кожуховскую линию метро на юго-востоке и востоке столицы достроят в 2018 году..»

сегодня, 18:44
В Москве похолодает до минус 9

В ночь на 29 марта в столице похолодает до минус 9 градусов..»

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На похоронах Вороненкова объявили о концерте Максаковой

Во время церемонии похорон Дениса Вороненкова его соратник экс-детутат Госдумы Илья Пономарев сделал несколько громких заявлений. По словам политика, через несколько дней Мария Максакова даст концерт в Киеве...»

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Вороненкова похоронили на кладбище для бандитов

В Киеве простились с бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым. Его похоронили на Зверинецкое кладбище в украинской столице...»

сегодня, 15:15
Страны ЕС перегрызлись из-за российского газа

Строительство газопровода "Северный поток-2" вызвало бурные споры в Европе. Немецкий бизнес осудил попытки Варшавы заблокировать проект...»

сегодня, 13:45
В Петербурге открылся слет "В единстве наша сила"

В Северной столице начал работу городской слет "В единстве наша сила". На площадке одной из школ собрались активисты детских организаций и участники Российского движения школьников...»

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