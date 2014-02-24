В Москве поймали бросившую на морозе младенца женщину
22 февраля 2017, среда, 15:30 – ИА СОЧИ-24
Столичные полицейские задержали уроженку Средней Азии за оставление ребенка в опасности. По предварительным данным, женщина бросила младенца на первом этаже уличного подоконника.Ребенок был госпитализирован. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, передает РИА ФАН.
Стражи порядка опубликовали информацию о самых криминальных местах столицы. Примечательно, что район Гольяново у станции метро Черкизовская, считающийся одним из самых опасных, не попал даже в тройку лидеров...»
Украинский журналист Юрий Бутусов в интервью 24 каналу пролил свет на то, чем президент страны Петр Порошенко занимается по ночам. По словам Бутусова, лидер украинского государства в темное время суток увлечен чтением "мучительных" постов в Facebook...»
Стражи порядка опубликовали информацию о самых криминальных местах столицы. Примечательно, что район Гольяново у станции метро Черкизовская, считающийся одним из самых опасных, не попал даже в тройку лидеров...»
Украинский журналист Юрий Бутусов в интервью 24 каналу пролил свет на то, чем президент страны Петр Порошенко занимается по ночам. По словам Бутусова, лидер украинского государства в темное время суток увлечен чтением "мучительных" постов в Facebook...»