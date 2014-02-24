В Москве после столкновения с локомотивом опрокинулась фура с водкой
31 марта 2017, пятница, 10:00 – СОЧИ-24
На юго-востоке Москвы большегруз столкнулся с локомотивом. Инцидент произошел на железнодорожной платформе Перерва, на Иловайской улице. В результате ДТП никто не пострадал, передает "360 Подмосковье".Фура перегородила переезд, по которому следовал локомотив. Тепловоз не смог вовремя затормозить и врезался в прицеп, где находились ящики с водкой. В результате прицеп деформировался и перевернулся на бок, а груз разбросало по железнодорожным путям.
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В России фитнес-центры стремительно пустеют, теряя значительную часть клиентов и, соответственно, прибыли. По мнению экспертов, дело вовсе не в том, что люди охладели к спорту, просто тренды здорового образа жизни сильно изменились...»
Принято считать, что идеальный партнер для брака – тот, с кем максимальна сексуальная совместимость. Однако последние исследования показали, что качество интимной близости играет не самую главную роль...»