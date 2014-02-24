В Москве при падении с пожарной лестницы погиб футболист
23 марта 2017, четверг, 12:28 – ИА СОЧИ-24
В центре столицы двое молодых людей сорвались с пожарной лестницы, находясь на высоте пятого этажа. Трагедия произошла в Хомутовском тупике, передает "Московский комсомолец".В результате инцидента погиб 24-летний футболист любительской лиги России Альберт Асцатрян. Его 22-летний приятель Глеб получил переломы позвоночника и челюсти. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.Всен обстоятельства происшествия устанавливают следователи. По предварительной версии, молодые люди были руферами и решили потренироваться, взобравшись на крышу жилого дома.
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