В Москве при пожаре в многоэтажке спасли шесть человек



Названо имя убийцы Вороненкова сегодня, 09:15 Стала известна личность стрелявшего 23 марта в центре Киева в экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова преступника. Им оказался 28-летний Павел Паршов...»

Россиян вынуждают переплачивать за лекарства сегодня, 09:01 Генпрокуратура нашла 84 тысячи различных нарушений в сфере распространения лекарственных средств. Самое распространенное – завышенные цены на жизненно необходимые препараты по всей стране...»

Демарш Эрдогана дорого обойдется России сегодня, 08:45 По оценкам экспертов, ограничение российских поставок в Турцию может серьезно ударить по отечественной экономике. Производители опасаются, что Анкара переключится на украинскую продукцию...»

Семья отказалась хоронить Вороненкова в России сегодня, 08:28 Убитого 23 марта на Украине экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова похоронят в Киеве. Об этом сообщил бывший парламентарий Илья Пономарев...»