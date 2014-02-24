В Москве при пожаре в многоэтажке спасли шесть человек
24 марта 2017, пятница, 08:16 – ИА СОЧИ-24
На западе столицы произошел пожар в одной из многоэтажек.
Горели личные вещи в квартире, расположенной на 11-м этаже, пишет "Газета.ru".
При тушении пожара сотрудники МЧС спасли шесть человек,
в том числе ребенка. Всех их осмотрят врачи. К настоящему времени возгорание ликвидировано.
СОЧИ 24 Источник: Дни.ру
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сегодня, 09:01
Россиян вынуждают переплачивать за лекарства
Генпрокуратура нашла 84 тысячи различных нарушений в сфере распространения лекарственных средств. Самое распространенное – завышенные цены на жизненно необходимые препараты по всей стране...»
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