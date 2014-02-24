В Москве при столкновении восьми авто пострадали два человека
18 февраля 2017, суббота, 12:58 – ИА СОЧИ-24
На востоке Москвы столкнулись восемь
автомобилей. ДТП произошло на шоссе Энтузиастов в районе пересечения со Свободным проспектом. Столкнулись ВАЗ-2115, Volvo, Hyundai, Skoda, Volkswagen, Honda и две Toyota, передает Life.ru.В результате инцидента пострадали два человека. На
месте ДТП работают бригады скорой помощи и правоохранители.
СОЧИ 24 Источник: Дни.ру
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