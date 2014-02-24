В Москве прощаются с Чуркиным

Церемония прощания с российским дипломатом Виталием Чуркинымпроходит в Большом траурном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента России в Москве, передает "РЕН ТВ". После гражданской панихиды тело постоянного представителя России при ООН будет захоронено на Троекуровском кладбище в Москве. Напомним, Виталий Чуркин ушел из жизни 20 февраля в Нью-Йорке на своем рабочем месте. Он скончался за день до своего 65-летия. Дипломат был награжден орденом Мужества посмертно.
Пилот пассажирского лайнера Airbus 321, выполнявшего рейс MON503 из немецкого Инсбурка в британский Манчестер не стал скрывать своей радости после того, как самолет оказался на земле в устойчивом положении. Он с удовольствием помахал рукой оператору, который снял, как за несколько мгновений до этого самолет совершил экстремальную посадку в тяжелейших условиях из-за шторма "Дорис"...»
В Малайзии продолжается расследование убийства брата лидера Северной Кореи Ким Чен Нама. Сообщается, что мужчину отравили нервно-паралитическим веществом, которое классифицируется как химическое оружие...»
Пилот пассажирского лайнера Airbus 321, выполнявшего рейс MON503 из немецкого Инсбурка в британский Манчестер не стал скрывать своей радости после того, как самолет оказался на земле в устойчивом положении. Он с удовольствием помахал рукой оператору, который снял, как за несколько мгновений до этого самолет совершил экстремальную посадку в тяжелейших условиях из-за шторма "Дорис"...»
В Малайзии продолжается расследование убийства брата лидера Северной Кореи Ким Чен Нама. Сообщается, что мужчину отравили нервно-паралитическим веществом, которое классифицируется как химическое оружие...»