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В Москве прощаются с Чуркиным

24 февраля 2017, пятница, 11:30 – ИА СОЧИ-24


Церемония прощания с российским дипломатом Виталием Чуркинымпроходит в Большом траурном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента России в Москве, передает "РЕН ТВ". После гражданской панихиды тело постоянного представителя России при ООН будет захоронено на Троекуровском кладбище в Москве. Напомним, Виталий Чуркин ушел из жизни 20 февраля в Нью-Йорке на своем рабочем месте. Он скончался за день до своего 65-летия. Дипломат был награжден орденом Мужества посмертно.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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В Москве прощаются с Чуркиным

Церемония прощания с российским дипломатом Виталием Чуркинымпроходит в Большом траурном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента России в Москве, передает "РЕН ТВ"..»

сегодня, 11:16
Экстремальная посадка самолета в шторм попала на видео

Пилот пассажирского лайнера Airbus 321, выполнявшего рейс MON503 из немецкого Инсбурка в британский Манчестер не стал скрывать своей радости после того, как самолет оказался на земле в устойчивом положении. Он с удовольствием помахал рукой оператору, который снял, как за несколько мгновений до этого самолет совершил экстремальную посадку в тяжелейших условиях из-за шторма "Дорис"...»

сегодня, 10:43
Брата Ким Чен Ына убили химическим оружием

В Малайзии продолжается расследование убийства брата лидера Северной Кореи Ким Чен Нама. Сообщается, что мужчину отравили нервно-паралитическим веществом, которое классифицируется как химическое оружие...»

вчера, 18:14
На Украине нашелся похищенный депутат Рады

Украинские правоохранители сумели отыскать похищенного депутата Верховной рады Алексея Гончаренко..»

вчера, 17:30
Как Путин обеспечил России триумф в Сирии

Президент России Владимир Путин пообщался с экипажем корабля "Адмирал Кузнецов". Как оказалось, поход тяжелого крейсера к берегам Сирии – личная инициатива главы государства...»

вчера, 16:30
Рогозин пересчитал союзников России

Вице-премьер Дмитрий Рогозин назвал главных союзников России. Политик несколько переиначил фразу, которая изначально приписывается российскому императору Александру III...»

вчера, 15:58
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На Украине неизвестные похитили депутата Верховной рады Алексея Гончаренко..»

вчера, 15:31
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Роспатент получил запрос на регистрацию бренда "Диванные войска". Эксперты не исключают, что заявка на создание логотипа – шутка в честь праздника 23 февраля...»
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