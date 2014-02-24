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В Москве спасатели вытащили из огня человека

12 марта 2017, воскресенье, 14:29 – ИА СОЧИ-24


Днем 12 марта в одном из жилы домов на востоке Москвы произошел пожар. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать возгорание."Площадь пожара составила два квадратных метра. Из квартиры спасен один человек", – передает агентство городских новостей "Москва". Причины возгорания устанавливаются.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Поклонская спела Урганту "Мурку"

Депутат Госдумы Наталья Поклонская пришла на запись передачи "Прожекторперисхилтон". Политик пообщалась с юмористами и исполнила известную песню "Мурка"...»

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Помилованная Путиным изменница Севастиди вышла на свободу

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