В Москве спасли провалившегося под лед рыбака

На Москве-реке в 150 метрах от берега под лед провалился рыбак. Инцидент произошел в районе Карамышевской набережной, передает РИА Новости.Мужчину из ледяной воды вытащили спасатели. О состоянии пострадавшего пока не сообщается.
С москвича через суд взыскали задолженность по коммунальным услугам по трехэтажке, которую снесли в 2001 году. О долгах за электроэнергию мужчина узнал, когда на его телефон стали приходить сообщения о списании денег...»
Покушение на командира батальона "Спарта" Арсения Павлова, известного под позывным Моторола, организовал начальник разведки 8-го полка сил специальных операций ВС Украины майор Балов. Об этом стало известно в ходе допроса украинских военнослужащих, задержанных на территории самопровозглашенной Луганской народной республики...»
С москвича через суд взыскали задолженность по коммунальным услугам по трехэтажке, которую снесли в 2001 году. О долгах за электроэнергию мужчина узнал, когда на его телефон стали приходить сообщения о списании денег...»
Покушение на командира батальона "Спарта" Арсения Павлова, известного под позывным Моторола, организовал начальник разведки 8-го полка сил специальных операций ВС Украины майор Балов. Об этом стало известно в ходе допроса украинских военнослужащих, задержанных на территории самопровозглашенной Луганской народной республики...»