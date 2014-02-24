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В Москве в элитном кадетском корпусе избили мальчика
4 марта 2017, суббота, 13:43 – ИА СОЧИ-24
В Первом московском кадетском корпусе, который считается
элитным, несколько учащихся напали на 12-летнего мальчика. Группа учеников повалила
шестиклассника на землю и избила его ногами, передает Life.ru.
На помощь ребенку пришел семиклассник. Он вызволил мальчика из-под
толпы и сообщил о случившемся родителям избитого. По словам кадета, на
шестиклассника напали 10–15 человек.
Родители уже обратились в полицию и в прокуратуру с требованием
разобраться в ситуации. При этом, как рассказали родственники пострадавшего, руководство
кадетского корпуса попросило подыскать их ребенку новое место учебы.
Источник:
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