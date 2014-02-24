В Москве в горящих гаражах погибли два человека

12 февраля 2017, воскресенье, 10:15 – ИА СОЧИ-24

На западе Москвы в ночь на 12 февраля загорелся гаражный комплекс. В результате происшествия погибли два человека: их тела обнаружили сотрудники МЧС при разборе завалов после ликвидации возгорания.По предварительным данным, площадь пожара составила 100 квадратных метров. На месте происшествия работают следователи, передает РЕН ТВ.

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