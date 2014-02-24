В Москве в горящих гаражах погибли два человека

На западе Москвы в ночь на 12 февраля загорелся гаражный комплекс. В результате происшествия погибли два человека: их тела обнаружили сотрудники МЧС при разборе завалов после ликвидации возгорания.По предварительным данным, площадь пожара составила 100 квадратных метров. На месте происшествия работают следователи, передает РЕН ТВ.
В руководстве Московского метрополитена официально прокомментировали сообщения о замотанных проволокой деталях некоторых вагонов "подземки". Пресс-служба перевозчика назвала происходящее обычной практикой...»
Следственный комитет России расследует страшное нападение на фельдшера скорой помощи, которое произошло в Саратове. Злоумышленники, попытавшиеся изнасиловать прибывшую по вызову сотрудницу бригады, задержаны...»
В руководстве Московского метрополитена официально прокомментировали сообщения о замотанных проволокой деталях некоторых вагонов "подземки". Пресс-служба перевозчика назвала происходящее обычной практикой...»
Следственный комитет России расследует страшное нападение на фельдшера скорой помощи, которое произошло в Саратове. Злоумышленники, попытавшиеся изнасиловать прибывшую по вызову сотрудницу бригады, задержаны...»