В Москве в колодце обнаружили труп

В Москве в колодце на Лиственничной улице обнаружено тело человека. Труп был извлечен на поверхность по частям.Обстоятельства смерти устанавливаются, передает РЕН ТВ. Правоохранительные органы столицы проводят проверку по факту случившегося.
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Голландские ученые установили зависимость возникновения ожирения от среднесуточной температуры в жилых помещениях. Согласно исследованию, ночное проветривание квартиры снижает риск появления лишнего жира...»
Украинский политолог Кость Бондаренко заявил, что президент страны Петр Порошенко может дать российской певице Юлии Самойловой право на разовое разрешение на въезд для участия на "Евровидении", от которого ее отстранила Служба безопасности Украины (СБУ). Это возможно, если деятели мировой культуры составят коллективное письмо в ее поддержку...»
Народный депутат Рады, капитан Надежда Савченко продолжает осваивать женственный стиль в одежде. Украинка появилась в парламенте в туфлях на каблуках и элегантном темном пуховике итальянского бренда...»
Экс-телохранитель Адольфа Гитлера Рохус Миш поведал о подробностях смерти фюрера на страницах своей книги "Последний свидетель Гитлера". Она впервые вышла на английском языке и теперь станет достоянием более широкого круга читателей по всему миру...»