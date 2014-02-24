В Москве в развалинах дома ищут колбу с сибирской язвой
26 марта 2017, воскресенье, 16:59 – СОЧИ-24
Сотрудники МЧС в Москве проверяют информацию об обнаружении колбы с опасным веществом. По предварительным данным, внутри находятся споры сибирской язвы. Колба была обнаружена при сносе здания в Николоворобинском переулке, передает ТАСС. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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Близкий к президенту России журналист Андрей Колесников раскрыл некоторые тайны главы государства. Из рассказа репортера кремлевского полу становится понятно, почему Владимир Путин иногда пропадает из медиапространства на несколько дней...»
Убытки Toshiba, связанные с деятельностью дочерней компании Westinghouse Electric, которая работает в сфере атомной энергетики, достигли почти 7 миллиардов долларов. Именно это компания поставляет ядерное топливо на Украину...»
Из-под завалов обрушившегося здания в иракском Мосуле извлечены тела 61 человека. По словам местных жителей, во время боев из здания вели стрельбу боевики террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России), позже они согнали в подвал людей и заминировали здание, чтобы использовать его как "живой щит"...»