В Москве водитель BMW X5 избил дворника молотком

В Москве водитель автомобиля BMW X5 напал на дворника: 26-летний Дмитрий Бончак набросился на мужчину с молотком и нанес ему несколько ударов по голове. В результате происшествия сотрудник ГБУ "Жилищник" оказался в реанимации.Нападавший был объявлен в розыск. Правоохранительным органам удалось установить адрес регистрации преступника, но в квартире его застать не удалось, передает Life.ru.
В руководстве Московского метрополитена официально прокомментировали сообщения о замотанных проволокой деталях некоторых вагонов "подземки". Пресс-служба перевозчика назвала происходящее обычной практикой...»
Следственный комитет России расследует страшное нападение на фельдшера скорой помощи, которое произошло в Саратове. Злоумышленники, попытавшиеся изнасиловать прибывшую по вызову сотрудницу бригады, задержаны...»
В руководстве Московского метрополитена официально прокомментировали сообщения о замотанных проволокой деталях некоторых вагонов "подземки". Пресс-служба перевозчика назвала происходящее обычной практикой...»
Следственный комитет России расследует страшное нападение на фельдшера скорой помощи, которое произошло в Саратове. Злоумышленники, попытавшиеся изнасиловать прибывшую по вызову сотрудницу бригады, задержаны...»