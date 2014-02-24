В Москве водитель BMW X5 избил дворника молотком

12 февраля 2017, воскресенье, 13:15 – ИА СОЧИ-24

В Москве водитель автомобиля BMW X5 напал на дворника: 26-летний Дмитрий Бончак набросился на мужчину с молотком и нанес ему несколько ударов по голове. В результате происшествия сотрудник ГБУ "Жилищник" оказался в реанимации.Нападавший был объявлен в розыск. Правоохранительным органам удалось установить адрес регистрации преступника, но в квартире его застать не удалось, передает Life.ru.

СОЧИ 24