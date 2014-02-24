

В Японии нашли вторую в мире обезьяну с синдромом Дауна сегодня, 14:45 В японском заповеднике Кумамото обнаружили шимпанзе с трисомией по 22 хромосоме, обезьяньим аналогом синдрома Дауна..»

Испуганный Порошенко заявил о скорой войне с Россией сегодня, 14:31 Президент Украины Петр Порошенко вновь заговорил о мифическом военном конфликте с Россией. Он полагает, что существует угроза полномасштабной войны между двумя государствами...»

Названы самые опасные районы столицы сегодня, 14:29 Стражи порядка опубликовали информацию о самых криминальных местах столицы. Примечательно, что район Гольяново у станции метро Черкизовская, считающийся одним из самых опасных, не попал даже в тройку лидеров...»

Как Порошенко заставляет себя страдать по ночам сегодня, 14:00 Украинский журналист Юрий Бутусов в интервью 24 каналу пролил свет на то, чем президент страны Петр Порошенко занимается по ночам. По словам Бутусова, лидер украинского государства в темное время суток увлечен чтением "мучительных" постов в Facebook...»