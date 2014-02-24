В Москве задержан криминальный авторитет Вася-бандит
22 февраля 2017, среда, 12:15 – ИА СОЧИ-24
В столице по делу о вымогательстве задержан криминальный авторитет Игорь Кокунов, известный как Вася-бандит. По данным правоохранителей, он вместе с сообщником требовал от руководителя фирмы миллион рублей и недвижимость в столице и Сочи, передает РИА ФАН.В случае невыполнения требований Вася-бандит грозил насилием бизнесмену и его семье. Возбуждено уголовное дело.
Стражи порядка опубликовали информацию о самых криминальных местах столицы. Примечательно, что район Гольяново у станции метро Черкизовская, считающийся одним из самых опасных, не попал даже в тройку лидеров...»
Украинский журналист Юрий Бутусов в интервью 24 каналу пролил свет на то, чем президент страны Петр Порошенко занимается по ночам. По словам Бутусова, лидер украинского государства в темное время суток увлечен чтением "мучительных" постов в Facebook...»
Стражи порядка опубликовали информацию о самых криминальных местах столицы. Примечательно, что район Гольяново у станции метро Черкизовская, считающийся одним из самых опасных, не попал даже в тройку лидеров...»
Украинский журналист Юрий Бутусов в интервью 24 каналу пролил свет на то, чем президент страны Петр Порошенко занимается по ночам. По словам Бутусова, лидер украинского государства в темное время суток увлечен чтением "мучительных" постов в Facebook...»