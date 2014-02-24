В Москве зафиксирован самый теплый день года

Столичный воздух в четверг прогрелся до плюс 13,3 градусов. Так высоко столбики термометров в Москве в этом году еще не поднимались, передает ТАСС. В Метеобюро уже объявили 6 апреля самым теплым днем в Москве с начала года. Накануне в мегаполисе было зафиксировано плюс 12,6 градуса. Однако потепление будет не долгим. В воскресенье похолодает до 3-5 градусов.
Представители украинских радикальных организаций выступили с новыми угрозами в адрес действующих в стране российских банков. По их словам, они могут остановить деятельность финансовых учреждений с 10 апреля...»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала совместную фотографию президента Владимира Путина и главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян. Этот снимок незамедлительно подхватили пользователи социальных сетей...»
Представители украинских радикальных организаций выступили с новыми угрозами в адрес действующих в стране российских банков. По их словам, они могут остановить деятельность финансовых учреждений с 10 апреля...»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала совместную фотографию президента Владимира Путина и главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян. Этот снимок незамедлительно подхватили пользователи социальных сетей...»