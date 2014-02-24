В Москве загорелся жилой дом

Очевидцы сообщили о пожаре в жилом доме на Пролетарском проспекте в Москве. По предварительным данным, в результате возгорания пострадали несколько человек.На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб города, передает Life.ru. Обстоятельства пожара устанавливаются.
В Белом доме состоялись тайные переговоры президента США Дональда Трампа и бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Предположительно, британский политик станет советником главы государства...»
Власти США назначили нового пресс-секретаря Госдепа: официальным представителем внешнеполитического ведомства станет журналистка Fox News Хизер Нойерт. Dni.Ru узнали, чем известна одна из любимых журналисток Трампа...»
В Белом доме состоялись тайные переговоры президента США Дональда Трампа и бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Предположительно, британский политик станет советником главы государства...»
Власти США назначили нового пресс-секретаря Госдепа: официальным представителем внешнеполитического ведомства станет журналистка Fox News Хизер Нойерт. Dni.Ru узнали, чем известна одна из любимых журналисток Трампа...»