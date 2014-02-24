В Москве женщина выпала из окна 22-го этажа

18 февраля 2017, суббота, 13:44 – ИА СОЧИ-24

На юго-востоке Москвы найдено тело женщины. Труп лежал натротуаре во дворе на Самаркандском бульваре, передает Life.Ru.По предварительным данным, женщина выпала из подъездногоокна, расположенного на 22-м этаже. На лестничной клетке остались ее куртка исапоги. Правоохранители устанавливают личность погибшей, на вид женщине 40–45лет.

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