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В Москве зимнюю иллюминацию отключат в апреле

23 марта 2017, четверг, 12:14 – ИА СОЧИ-24


С 1 апреля в столице отключат осенне-зимнюю иллюминацию. В
городской мэрии пояснили, что с увеличением светового дня в дополнительной
подсветке нет необходимости, пишет газета "Известия".
Гирлянды перестанут работать на 8,5 тысячи деревьев в
скверах и на бульварах Москвы. Однако их не будут снимать, так как данные гирлянды
не опасны для окружающей среды.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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В Москве зимнюю иллюминацию отключат в апреле

С 1 апреля в столице отключат осенне-зимнюю иллюминацию..»

сегодня, 11:46
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На юге столицы найден человеческий скелет..»

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сегодня, 11:45
Значение имени Марина

Обладательница имени Марина знает себе цену. Это надежное и радостное имя рисует образ мягкой и цельной женщины. Подобно волне, она уверенно черпает из глубины чувств яркость своих эмоций...»

сегодня, 11:13
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Специалисты заявили, что отреставрированная гробница Христа в Израиле может разрушиться. По словам экспертов, святыня расположена на очень неустойчивом фундаменте, а потому человечество рискует остаться без главного памятника христианству...»

сегодня, 10:31
Врачи спасли четырехногого ребенка

В Чикаго медики сделали уникальную операцию девочке из африканской страны Кот-д'Ивуар. Малышка родилась с так называемым паразитическим близнецом – у нее четыре ноги и два позвоночника...»

сегодня, 10:29
Появилось видео пожара на складе боеприпасов под Харьковом

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