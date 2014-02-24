В Москве зимнюю иллюминацию отключат в апреле

С 1 апреля в столице отключат осенне-зимнюю иллюминацию. В городской мэрии пояснили, что с увеличением светового дня в дополнительной подсветке нет необходимости, пишет газета "Известия". Гирлянды перестанут работать на 8,5 тысячи деревьев в скверах и на бульварах Москвы. Однако их не будут снимать, так как данные гирлянды не опасны для окружающей среды.
Специалисты заявили, что отреставрированная гробница Христа в Израиле может разрушиться. По словам экспертов, святыня расположена на очень неустойчивом фундаменте, а потому человечество рискует остаться без главного памятника христианству...»
Специалисты заявили, что отреставрированная гробница Христа в Израиле может разрушиться. По словам экспертов, святыня расположена на очень неустойчивом фундаменте, а потому человечество рискует остаться без главного памятника христианству...»