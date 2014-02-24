В Мурманске спасли найденного в сугробе суриката Тимона
13 января 2017, пятница, 17:31 – ИА СОЧИ-24
В Мурманске спасли найденного в сугробе суриката Тимона
Еще в начале декабря в одном из дворов Мурманска дворник нашел в сугробе суриката, которого хозяева выбросили на мороз. Ветеринары диагностировали у зверька истощение и обморожение лап. Однако новым владельцам удалось вылечить Тимона. "Сейчас он хорошо себя чувствует, все с ним хорошо", – цитирует Flashnord Светлану Черепанову, которая приютила у себя суриката.
СОЧИ 24 Источник: Дни.ру
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В Сети появилось новое видео с экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили. Его "поймали" на камеру мобильного телефона в аэропорту Нью-Йорка...»
сегодня, 20:00
Банду вербовщиков "ИГ" обезвредили в Чечне
После ликвидации бандформирования в Курчалоевском районе Чечни были проведены оперативно-розыскные мероприятия, который позволили выявить круг лиц, сочувствующих преступникам, передает НСН..»
сегодня, 19:59
Террористы применили химическое оружие в Сирии
Боевики запрещенных в России террористических группировок ИГ, "Джебхат ан-Нусра" и других применяют в Ираке и Сирии химическое оружие. В частности, террористы используют иприт и зарин...»
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