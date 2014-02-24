В мусорке на юге Москвы нашли труп младенца

Коммунальные службы города при уборке мусора на юге Москвы обнаружили труп новорожденной. По факту инцидента проводится проверка.Правоохранители опрашивают очевидцев, передает РИАМО. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз попал в глупую ситуацию На этот раз он решил поздравить нового президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера с победой на выборах, которые состоялись уже как две недели назад...»
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко тайно встретилась с американским послом на Украине Мари Йованович. О прошедших между ними переговорах сообщили некоторые местные средства массовой информации...»
Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз попал в глупую ситуацию На этот раз он решил поздравить нового президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера с победой на выборах, которые состоялись уже как две недели назад...»
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко тайно встретилась с американским послом на Украине Мари Йованович. О прошедших между ними переговорах сообщили некоторые местные средства массовой информации...»