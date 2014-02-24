В Париже построят стеклянную стену от террористов

Французские власти продолжают разрабатывать планы по защите одного из главных символов своей столицы от террористических атак. Так, стало известно, что Эйфелеву башю в Париже хотят обнести стеклянной стеной высотой в два с половиной метра, передает "Газета.ru". Стоимость проекта составляет 20 миллионов евро. При этом в 2016 году башню уже обносили металлической оградой.
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Больше похожий на трейлер голливудского фильма предвыборный ролик кандидата в президенты Франции от "Национального фронта" Марин Ле Пен стал хитом в интернете. За несколько дней видео, в котором политик заявляет о своих целях на посту главы государства, посмотрели почти полмиллиона человек...»
Американская актриса Лия Ремини заявила, что состоящий в Церкви Саентологии артист Джон Траволта достиг в религиозной иерархии статуса, позволяющего ему безнаказанно совершать убийства. В свою очередь, политик Михаил Маркелов отметил верховенство закона над внутренними разрешениями каких-либо организаций...»
Больше похожий на трейлер голливудского фильма предвыборный ролик кандидата в президенты Франции от "Национального фронта" Марин Ле Пен стал хитом в интернете. За несколько дней видео, в котором политик заявляет о своих целях на посту главы государства, посмотрели почти полмиллиона человек...»