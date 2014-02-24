В парке 850-летия Москвы обнаружено тело мужчины

В парке 850-летия Москвы на юго-востоке столицы обнаружено тело мужчины. Труп с гнилостными изменениями нашли прохожие, сообщает "Газета.ru".Тело отправлено в морг для установления причины и давности смерти. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.
Российский порнорежиссер Боб Джек предложил скандально известной героине телепередачи "Пусть говорят" Диане Шурыгиной поучаствовать в своем проекте. Известно, что мать несовершеннолетней девушки уже дала свое согласие на это...»
Президент США Дональд Трамп и его администрация готовятся уже в ближайшее время значительно снизить объем финансовой помощи для Украины. Об этом заявил президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора "Альфа", эксперт по безопасности Сергей Гончаров...»
Американская актриса Сара Джессика Паркер неожиданно решила высказаться на политическую тему. В соцсетях звезда "Секса в большом городе" опубликовала шутливый мем на тему встречи генпрокурора США Джеффа Сешнса и российского посла Сергея Кисляка...»
Российский порнорежиссер Боб Джек предложил скандально известной героине телепередачи "Пусть говорят" Диане Шурыгиной поучаствовать в своем проекте. Известно, что мать несовершеннолетней девушки уже дала свое согласие на это...»
Президент США Дональд Трамп и его администрация готовятся уже в ближайшее время значительно снизить объем финансовой помощи для Украины. Об этом заявил президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора "Альфа", эксперт по безопасности Сергей Гончаров...»
Американская актриса Сара Джессика Паркер неожиданно решила высказаться на политическую тему. В соцсетях звезда "Секса в большом городе" опубликовала шутливый мем на тему встречи генпрокурора США Джеффа Сешнса и российского посла Сергея Кисляка...»