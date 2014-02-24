В Петербурге похитивших 15 млн поймали спустя 10 месяцев
21 декабря 2016, среда, 13:58 – ИА СОЧИ-24
В Петербурге похитивших 15 млн поймали спустя 10 месяцев
В Санкт-Петербурге спустя десять месяцев после совершения преступления были задержаны трое бандитов, похитивших 15 миллионов рублей у директора строительной фирмы. Разбойное нападение, в ходе которого преступники завладели сумкой с деньгами, произошло еще в марте 2016 года. При проведении обысков у злоумышленников были изъяты три GPS-маяка, четыре мобильных телефона и четыре сим-карты, которые использовались во время ограбления, а также часть от похищенной суммы, передает Flashnord. Полиция ищет соучастников задержанных, а также устанавливает дополнительные эпизоды их преступной деятельности.
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Жители столицы после серии громких происшествий в столичной подземке все более критично относятся к работе метрополитена. Последняя волна возмущения была вызвана отсутствием резервных поездов на фиолетовой ветке: по мнению москвичей, это превращает поездку в настоящий ад...»