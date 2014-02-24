В подъезде на юго-западе Москвы жестоко избили мужчину
15 февраля 2017, среда, 09:46 – ИА СОЧИ-24
На юго-западе столицы в подъезде многоэтажки жестоко избили 42-летнего мужчину. Пострадавший был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, передает Life.ru. По предварительным данным, ему нанесли удар неустановленным предметом в область головы. Врачи зафиксировали открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга тяжелой степени.
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Президент США рассчитывает на то, что Россия вернет Крым Украине. Это заявление пресс-секретаря Дональда Трампа уже прокомментировали в высших эшелонах российской власти, а эксперты призвали не делать поспешных выводов...»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал к 8 марта утвердить Национальную стратегию в интересах женщин. С этой просьбой к главе кабмина обратилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко...»