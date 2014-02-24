В Подмосковье 16-летняя роженица потеряла ребенка после укола
21 февраля 2017, вторник, 09:58 – ИА СОЧИ-24
В роддоме в Сергиевом Посаде 16-летняя девушка потеряла ребенка. Ее родственники уверены, что трагедия произошла по вине врачей, сделавших инъекцию препарата, который вводят при угрозе срыва беременности.Перед уколом по всем показателям состояние будущей матери и плода было нормальным. УЗИ проводилось несколькими днями ранее – патологий выявлено не было, передает Life.ru."За день до трагедии дочери ввели несколько инъекций "Дексаметозона". Утром она пожаловалась на плохое самочувствие и реакцию на укол в виде волдырей", – рассказала мать пострадавшей. Через несколько часов врачи провели экстренное кесарево сечение и констатировали внутриутробную смерть плода. Следственный комитет назначил проверку.
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Первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич раскритиковал назначение генерал-лейтенанта Герберта Макмастера советником президента США по нацбезопасности. Как полагает сенатор, это говорит о намерении Белого дома продолжить агрессивную политику в отношении Москвы...»
Остановка шахт в Донбассе грозит экологической катастрофой. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что при таком развитии ситуации будет прекращено откачивание воды...»
Руководство партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) ничего не знало о визите своего лидера в Москву. Тем более не обладали информацией о поездке Фрауке Петри в Россию власти ФРГ. Немецкие СМИ возмущены подобными "сепаратными" переговорами – особенно с такими "спорными" партнерами, как Вячеслав Володин и Владимир Жириновский...»