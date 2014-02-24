В Подмосковье электричка столкнулась с легковушкой
27 марта 2017, понедельник, 17:30 – СОЧИ-24
В Талдомском районе Московской области электричка протаранила стоявший на переезде легковой автомобиль. В результате столкновения травмы получил один человек, находившийся в машине, передает Life.ru. Пострадавшему оказывают помощь медики. К настоящему времени экстренные службы устранили обстоятельства произошедшего. Электропоезда следуют без задержек. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
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Непростая внутриполитическая и социально-экономическая ситуация в Белоруссии станет причиной окончательного разрыва президента страны Александра Лукашенко с Западом. После этого лидеру страны вновь придется вспомнить о России как о главном союзнике, пишет немецкое издание Neues Deutschland...»
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко и экс-депутат Госдумы Илья Пономарев рассказали о том, чем Денис Вороненков и Мария Максакова занимались в ночь перед 23 марта. Оказывается, супружеская пара была занята доставкой на Украину личного автомобиля...»
В Русской православной церкви (РПЦ) считают, что суррогатное материнство "унижает человеческое достоиноство". По мнению священников, такой способ зачатия ребенка недопустим даже на безвозмездной основе...»