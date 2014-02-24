В Подмосковье пешеход попал под поезд и остался жив
16 февраля 2017, четверг, 12:44 – ИА СОЧИ-24
На Рижском направлении Московской железной дороги пригородный поезд сбил мужчину. Инцидент произошел на станции Дедовск, передает сетевое издание "М24". По предварительным данным, пешеход перебегал железнодорожные пути в неположенном месте и был задет электричкой. Ему понадобилась медицинская помощь. ЧП привело к сбою в движении пригородных поездов.
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Под окнами жилого многоэтажного дома по адресу Хорошевское шоссе, дом 12 корпус 1 на севере столицы было обнаружено тело мужчины с травмами, характерными для падения с высоты, передает агентство городских новостей "Москва"..»
Неизвестные похитили 42-летнюю женщину на юге столицы вечером, 16 февраля, когда та вышла на улицу со своей матерью. По одной из версий, преступление может быть связано с предпринимательской деятельностью жертвы...»