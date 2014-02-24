В Подмосковье подросток попал под поезд

В Подмосковье в районе железнодорожной станции Павшино погиб подросток. Молодого человека сбила электричка.По предварительным данным, местный житель, возвращаясь из колледжа, решил пойти домой по путям. Предположительно, подросток был в капюшоне и наушниках, из-за чего не услышал шум приближающегося поезда, передает Life.ru.
Председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов в очередной раз сделал агрессивное заявление в отношении Донбасса. На этот раз он назвал срок, за который украинская армия якобы способна захватить регион...»
Президент России Владимир Путин высказал свою точку зрения на проблемы во взаимоотношениях с Белоруссией. По словам главы российского государства, возникающие между двумя соседними странами споры вполне естественны в процессе взаимодействия...»
Президент России Владимир Путин пошутил над лидером Киргизии Алмазбеком Атамбаевым. Во время совместной пресс-конференции по итогам встречи глав государств в Бишкеке президент Киргизии рассказал, как именно Путин его подколол...»
Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд в марте посетит Индонезию. Похоже, выражение "Все свое ношу с собой" не утратило актуальности – вес багажа монарха, взятый в поездку, составит 450 тонн...»
Председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов в очередной раз сделал агрессивное заявление в отношении Донбасса. На этот раз он назвал срок, за который украинская армия якобы способна захватить регион...»
Президент России Владимир Путин высказал свою точку зрения на проблемы во взаимоотношениях с Белоруссией. По словам главы российского государства, возникающие между двумя соседними странами споры вполне естественны в процессе взаимодействия...»
Президент России Владимир Путин пошутил над лидером Киргизии Алмазбеком Атамбаевым. Во время совместной пресс-конференции по итогам встречи глав государств в Бишкеке президент Киргизии рассказал, как именно Путин его подколол...»
Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд в марте посетит Индонезию. Похоже, выражение "Все свое ношу с собой" не утратило актуальности – вес багажа монарха, взятый в поездку, составит 450 тонн...»