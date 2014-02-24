В Подмосковье сумасшедший изрезал ножом прохожего

В ночь на 14 марта в Люберцах душевнобольной совершил нападение на прохожего. Злоумышленник с ножом набросился на местного жителя, нанес ему несколько ударов, после чего скрылся в неизвестном направлении.Пострадавший был доставлен в больницу, его поместили в отделение реанимации. Преступника задержали по горячим следам. Обстоятельства происшествия выясняются, передает РИА ФАН.
Европейская комиссия может одобрить строительство нового российского газопровода в Европу "Северный поток – 2". Если это произойдет, Германия станет крупнейшим оператором голубого топлива в Старом Свете, отодвинув на второй план Украину...»
В столице завершился открытый творческий конкурс, в рамках которого все желающие представили свои проекты логотипа и фирменного стиля парка "Зарядье". Из семи десятков представленных работ были выбраны три, которые набрали наибольшее число баллов от профессиональных экспертов. Теперь же москвичам предстоит сделать окончательный выбор, который они смогут сделать в рамках проекта "Активный гражданин"...»
Европейская комиссия может одобрить строительство нового российского газопровода в Европу "Северный поток – 2". Если это произойдет, Германия станет крупнейшим оператором голубого топлива в Старом Свете, отодвинув на второй план Украину...»
В столице завершился открытый творческий конкурс, в рамках которого все желающие представили свои проекты логотипа и фирменного стиля парка "Зарядье". Из семи десятков представленных работ были выбраны три, которые набрали наибольшее число баллов от профессиональных экспертов. Теперь же москвичам предстоит сделать окончательный выбор, который они смогут сделать в рамках проекта "Активный гражданин"...»