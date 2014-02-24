В Подмосковье уволили учительницу из-за откровенных фото
9 марта 2017, четверг, 15:13 – ИА СОЧИ-24
Учительница физкультуры уволилась из подмосковной школы, после скандала в соцсети. Педагог написала заявление по собственному желанию, передает Life.ru. Родителей школьников возмутили фотографии, на которых 25-летняя Юлия запечатлена танцующей на барной стойке в ночном клубе. Кроме того, педагог позировала с бутылками и сигаретами.
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Смех премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на одном из заседаний британского парламента привлек внимание интернет-пользователей. Соответствующая видеозапись стала хитом в социальных сетях и породила множество мемов...»
Подать заявку на голосование на выборах можно будет через интернет. Как сообщил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, изменения в закон о выборах, обсуждаемые в парламенте, будут касаться, в том числе, и открепительных талонов...»
Последние данные ВЦИОМ говорят о стабильном росте одобрения государственных институтов в России. В частности, рейтинг одобрения Государственной Думы вырос с ноября 2016 года более чем на пять процентов: в ноябре 2016 года он составил 47,7%, а в феврале 2017 года – уже 52,9%...»