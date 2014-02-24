В Подмосковье водитель "Москвича" задавил собутыльника
11 марта 2017, суббота, 11:45 – ИА СОЧИ-24
В Химках пьяный мужчина на автомобиле "Москвич-2141" наехал на своего собутыльника. Пострадавший был госпитализирован, однако медики не смогли спасти мужчину, передает РИАМО.По данному факту возбуждено уголовное дело статьям "Покушением на преступление" и "Убийство". Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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