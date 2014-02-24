В Подмосковье водитель "Москвича" задавил собутыльника

11 марта 2017, суббота, 11:45 – ИА СОЧИ-24

В Химках пьяный мужчина на автомобиле "Москвич-2141" наехал на своего собутыльника. Пострадавший был госпитализирован, однако медики не смогли спасти мужчину, передает РИАМО.По данному факту возбуждено уголовное дело статьям "Покушением на преступление" и "Убийство". Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

СОЧИ 24