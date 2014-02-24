В Подольске 55-летний мужчина надругался над восьмиклассницей
16 февраля 2017, четверг, 11:46 – ИА СОЧИ-24
В Подольске 55-летний мужчина надругался над ученицей восьмого класса. Злоумышленник поймал ее возле жилого дома на улице Лапшенкова, передает "360 Подмосковье".В полицию с заявлением обратилась мачеха девочки. Она рассказала, что мужчина занимался сексом с ее падчерицей в автомобиле. Возбуждено уголовное дело.
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Неизвестные похитили 42-летнюю женщину на юге столицы вечером, 16 февраля, когда та вышла на улицу со своей матерью. По одной из версий, преступление может быть связано с предпринимательской деятельностью жертвы...»
Под окнами жилого многоэтажного дома по адресу Хорошевское шоссе, дом 12 корпус 1 на севере столицы было обнаружено тело мужчины с травмами, характерными для падения с высоты, передает агентство городских новостей "Москва"..»
Неизвестные похитили 42-летнюю женщину на юге столицы вечером, 16 февраля, когда та вышла на улицу со своей матерью. По одной из версий, преступление может быть связано с предпринимательской деятельностью жертвы...»