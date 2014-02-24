В Приднестровье признают российский триколор

1 марта 2017, среда, 21:29 – ИА СОЧИ-24

Власти Приднестровья планируют придать российскому триколору статус официального флага. Соответствующий законопроект был одобрен в первом чтении на заседании местного парламента."Проектом предлагается установить порядок совместного использования государственных флагов Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и России", – цитирует РИА ФАН замглавы МИД Приднестровья Александра Стецюка. Дипломат добавил, что Москва была проинформирована об этой инициативе.

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