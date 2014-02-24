В пустыне Сахара выпал снег

Впервые за 37 лет в африканской пустыне Сахара выпал снег. Очевидцы опубликовали в Сети фото и видео редкого природного явления. По словам фотографа-любителя, ставшего свидетелем необычной картины Карима Бушетаты, "снег пролежал около дня, а потом начал таять". Он сделал редкие кадры заснеженных дюн в алжирском городе Айн-Сефра на севере пустыни. Город Айн-Сефра известен как "Ворота пустыни". Летом температура воздуха в регионе достигает 37 градусов по Цельсию, зимой может колебаться на уровне, близком к нулю, передает Independent. Отметим, что это второй случай снегопада в пустыне Сахара. Первый раз снег выпал там 18 февраля 1979 года. Снегопад длился около получаса.
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Отец Варвары Карауловой раскритиковал вынесенный его дочери приговор Московского военного окружного суда. По его словам, он сотрудничал со следствием при условии, что бывшая студентка философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова пройдет по делу в качестве свидетеля...»
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала решение Верховной рады об исключении Надежды Савченко из украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Дипломат напомнила о там, как бывшая летчица попала в ПАСЕ...»
Жители столицы после серии громких происшествий в столичной подземке все более критично относятся к работе метрополитена. Последняя волна возмущения была вызвана отсутствием резервных поездов на фиолетовой ветке: по мнению москвичей, это превращает поездку в настоящий ад...»