В ресторане на юге Москвы произошел пожар

Вечером 9 февраля в одном из ресторанов торгового центра "Ереван Плаза" на Большой Тульской улицы на юге Москвы произошло возгорание. "По предварительным данным, причиной стала вспышка жировых отложений в вентиляционном коробе", – цитирует агентство городских новостей "Москва" представителя Центра управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС. Пожар был оперативно ликвидирован, его площадь только предстоит установить. Эвакуации людей не проводилось, сведений о пострадавших также не поступало.
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Больше похожий на трейлер голливудского фильма предвыборный ролик кандидата в президенты Франции от "Национального фронта" Марин Ле Пен стал хитом в интернете. За несколько дней видео, в котором политик заявляет о своих целях на посту главы государства, посмотрели почти полмиллиона человек...»
Американская актриса Лия Ремини заявила, что состоящий в Церкви Саентологии артист Джон Траволта достиг в религиозной иерархии статуса, позволяющего ему безнаказанно совершать убийства. В свою очередь, политик Михаил Маркелов отметил верховенство закона над внутренними разрешениями каких-либо организаций...»
Больше похожий на трейлер голливудского фильма предвыборный ролик кандидата в президенты Франции от "Национального фронта" Марин Ле Пен стал хитом в интернете. За несколько дней видео, в котором политик заявляет о своих целях на посту главы государства, посмотрели почти полмиллиона человек...»