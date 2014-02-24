В России приостановили работу "Свидетелей Иеговы"

Министерство юстиции России постановило приостановить деятельность "Свидетелей Иеговы" на территории страны. Такое решение было принято в связи с подозрениями в экстремизме.Окончательное решение относительно работы организации вынесет Верховный суд, передает "Газета.ru". Вердикт станет известен 5 апреля 2017 года.
Кировская региональная общественная палата в четверг, 23 марта, назначила своего представителя в федеральную Общественную палату. Таким образом завершается второй этап ее формирования, сообщили в аппарате общероссийской ОП...»
Беглый российский экс-депутат Денис Вороненков, убитый сегодня в Киеве, два дня назад написал письмо советнику главы украинского МВД Антону Геращенко. В послании Вороненков рассказал о том, чем хотел бы заниматься на Украине...»
Кировская региональная общественная палата в четверг, 23 марта, назначила своего представителя в федеральную Общественную палату. Таким образом завершается второй этап ее формирования, сообщили в аппарате общероссийской ОП...»
Беглый российский экс-депутат Денис Вороненков, убитый сегодня в Киеве, два дня назад написал письмо советнику главы украинского МВД Антону Геращенко. В послании Вороненков рассказал о том, чем хотел бы заниматься на Украине...»