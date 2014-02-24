В семье Стивена Спилберга случилось горе

На 98-м году жизни скончалась мать известного американского режиссера Стивена Спилберга Лиа Адлер. Она умерла в Лос-Анджелесе, передает "Газета.ru". Лиа Адлер и Арнольд Мейер Спилберг поженились в 1945 году. У пары родились четверо детей – Стивен, Энн, Сью и Нэнси. Однако в 1966 году супруги развелись.
Стражи порядка опубликовали информацию о самых криминальных местах столицы. Примечательно, что район Гольяново у станции метро Черкизовская, считающийся одним из самых опасных, не попал даже в тройку лидеров...»
Украинский журналист Юрий Бутусов в интервью 24 каналу пролил свет на то, чем президент страны Петр Порошенко занимается по ночам. По словам Бутусова, лидер украинского государства в темное время суток увлечен чтением "мучительных" постов в Facebook...»
Стражи порядка опубликовали информацию о самых криминальных местах столицы. Примечательно, что район Гольяново у станции метро Черкизовская, считающийся одним из самых опасных, не попал даже в тройку лидеров...»
Украинский журналист Юрий Бутусов в интервью 24 каналу пролил свет на то, чем президент страны Петр Порошенко занимается по ночам. По словам Бутусова, лидер украинского государства в темное время суток увлечен чтением "мучительных" постов в Facebook...»