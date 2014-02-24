В Серпухове найдено тело 12-летнего мальчика

18 февраля 2017, суббота, 15:44 – ИА СОЧИ-24

В одной из квартир в подмосковном Серпухове найдено тело12-летнего мальчика. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Доведениедо самоубийства".Правоохранители устанавливают всеобстоятельства смерти ребенка. Следствие не располагает информацией опричастности к данному происшествию так называемых "групп смерти".Между тем, по данным РЕН, мальчик сильно переживал из-за кражи телефона.Дорогой смартфон ребенку подарили на день рождения, а потом его украли.

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