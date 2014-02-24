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В Серпухове найдено тело 12-летнего мальчика
18 февраля 2017, суббота, 15:44 – ИА СОЧИ-24
В одной из квартир в подмосковном Серпухове найдено тело
12-летнего мальчика. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Доведение
до самоубийства".
Правоохранители устанавливают все
обстоятельства смерти ребенка. Следствие не располагает информацией о
причастности к данному происшествию так называемых "групп смерти".
Между тем, по данным РЕН, мальчик сильно переживал из-за кражи телефона.
Дорогой смартфон ребенку подарили на день рождения, а потом его украли.
Источник:
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