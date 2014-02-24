В Швейцарии пассажирский поезд сошел с рельсов

В швейцарском Люцерне сошел с рельсов пассажирский поезд, следовавший из Италии. В результате происшествия пострадали по меньшей мере три пассажира.По предварительным данным, поезд опрокинулся после того, как с рельс сошел четвертый вагон. На месте происшествия работают экстренные службы, передает Associated Press.
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Трагедия в Лондоне произошла ровно год спустя после теракта в Брюсселе 22 марта 2016 года. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев уверен, что это не может быть случайным совпадением...»
В эти праздничные дни миллионы людей на огромных пространствах от Средиземного моря до Уральских гор усаживаются за праздничные столы. Мартовский праздник Нового года отмечают многие народы Европы и Азии. Для жителей Казахстана это древнее торжество носит особый характер...»
Представительнице России на "Евровидении-2017" Юлии Самойловой на три года запретили въезд на Украину. Dni.Ru выяснили реальные причины такого шага со стороны официального Киева, а также опросили экспертов по поводу возможных ответных действий России...»