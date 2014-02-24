В столичном метро откроются три новые станции

4 марта 2017, суббота, 17:00 – ИА СОЧИ-24

Станций Московского метрополитена станет на три больше в ближайшие десять дней. Как рассказалзаместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин, скоро будет открыт участок Калининско-Солнцевской линии от "Делового центра" до "Раменок". "Работы по строительству этого участка полностью завершены. Он прошел обкатку, однако недавно произошел сбой в работе вентиляции. В ближайшее время он будет устранен, и за 10 дней, я думаю, мы откроем этот участок", – цитирует Хуснуллина "Интерфакс". Также, по его словам, до конца года будет завершено строительство линии метро от "Раменок" до "Рассказово". Запуск движения по участку произойдет уже в 2018-м.

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