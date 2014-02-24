В Театре наций прошла премьера чеховского "Иванова"

23 декабря 2016, пятница, 20:44 – ИА СОЧИ-24



В Театре наций прошла премьера чеховского "Иванова"

23 декабря в Театре наций под управлением Евгения Миронова состоялась премьера спектакля "Иванов" Антона Чехова в постановке Тимофея Кулябина. На Большую сцену вышли сам художественный руководитель коллектива, а также Чулпан Хаматова, Игорь Гордин, Елизавета Боярская и другие актеры.Среди гостей на премьере был замечен председатель ГосдумыРоссии Вячеслав Володин. Он, так же как и художественный руководитель Театра наций ЕвгенийМиронов, родом из Саратовской области.Антон Чехов написал "Иванова" в 1887 году позаказу антрепренера Федора Корша, в здании театра которого располагается Театр наций.Первая премьера прошла 19 ноября 1887 года. Постановка была показана всего трираза, но стала залогом будущего успеха спектакля.Нынешнюю постановку "Иванова" осуществил ТимофейКулябин, режиссер нашумевшего новосибирского "Тангейзера". До этогоон уже ставил на Малой сцене Театра наций "Электру". В чеховском "Иванове"он решил перенести действие в современное время."Это история не про усадьбы с беседками. Это проИванова из соседнего подъезда. То есть мы ставим перед собой ту же задачу, чтои Чехов: рассказать историю из сегодняшней реальности – и вывести на сценусреднестатистического человека", – отмечает Кулябин.Это не первое обращение режиссера к Чехову – полгода назад "Трисестры", поставленные им в новосибирском "Красном факеле" были признаныодним из главных открытий Венского театрального фестиваля, самого престижноготеатрального смотра мира.Главную роль, Николая Иванова, играет Евгений Миронов. Темсамым он символично отмечает свой 50-летний юбилей и 10-летний юбилей вкачестве худрука театра.

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