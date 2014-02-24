В торговом центре "Мега Химки" ищут бомбу

Служба безопасности торгового центра "Мега Химки" проводит срочную эвакуацию из-за сообщения о бомбе. Посетителей и сотрудников просят удалиться от здания на максимальное расстояние, сообщает Life.ru.На место происшествия выехали правоохранители. Ожидается прибытие кинологов, передает "Газета.ru".
Американцы смоделировали последствия убийства избранного президента США Дональда Трампа во время инаугурации. На случай такой и других непредвиденных ситуаций в стране выберут так называемого "дежурного преемника"...»
Американцы смоделировали последствия убийства избранного президента США Дональда Трампа во время инаугурации. На случай такой и других непредвиденных ситуаций в стране выберут так называемого "дежурного преемника"...»