В Турции разбился воздушный шар с туристами

В Турции недалеко от города Гереме рухнул воздушный шар с туристами. В результате происшествия пострадали 20 человек, погиб гражданин Франции.Россиян среди пассажиров не было, сообщили в местной полиции. По предварительным данным, причиной катастрофы стал сильный боковой ветер. Пострадавшие были доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает, передает ТАСС.
На месте ЧП, где случилось лобовое столкновение электрички и пассажирского поезда, велись работы. Во время ремонта движение поездов осуществлялось по одному пути с использованием вариантного графика...»
На месте ЧП, где случилось лобовое столкновение электрички и пассажирского поезда, велись работы. Во время ремонта движение поездов осуществлялось по одному пути с использованием вариантного графика...»